Vaccino Covid, Arcuri: “Il ritardo prosegue”. La situazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla questione delle dosi di vaccini anti coronavirus disponibili in Italia. Queste le sue parole: “Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il ritardo prosegue“. Ancora Arcuri: “A causa dei ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer, l’Italia è passata da una media di 80mila persone vaccinate al giorno, con una punta di 92mila, a una media di 28mila al giorno”. Poi ha aggiunto: “I ritardi hanno rallentato significativamente la campagna vaccinale”. Il Commissario ha spiegato: “Questa è la conseguenza della necessità di tenere nei magazzini ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Commissario straordinario per l’emergenza-19 Domenicoè intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla questione delle dosi di vaccini anti coronavirus disponibili in Italia. Queste le sue parole: “Abbiamo ricevuto il 29% in meno di dosi dalla Pfizer questa settimana e ci è stato comunicato che riceveremo il 20% in meno la prossima settimana. Il“. Ancora: “A causa dei ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer, l’Italia è passata da una media di 80mila persone vaccinate al giorno, con una punta di 92mila, a una media di 28mila al giorno”. Poi ha aggiunto: “I ritardi hanno rallentato significativamente la campagna vaccinale”. Il Commissario ha spiegato: “Questa è la conseguenza della necessità di tenere nei magazzini ...

HuffPostItalia : Il senatore Ciampolillo: 'Il vaccino anti-Covid? Non mi serve, sono vegano' - MolinariRik : Grazie al buon lavoro della Regione Piemonte sara’ possibile la distribuzione del vaccino covid in ben 1600 farmaci… - RobertoBurioni : Parliamo spesso delle conseguenze mediche della mancata somministrazione della seconda dose del vaccino anti-COVID,… - amperrino : RT @amperrino: Vaccino covid in via prioritaria?Scoppia la polemica tra gli avvocati - amperrino : Vaccino covid in via prioritaria?Scoppia la polemica tra gli avvocati -