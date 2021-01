Vaccino | Arcuri | “Ritardi Pfizer hanno prodotto disuguaglianze sul territorio nazionale | l’azienda ha deciso dove inviare meno dosi”

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Arcuri: ridotte di quasi due terzi le dosi del vaccino somministrate #CORONAVIRUS… - fanpage : #Pfizer taglierà il 20% delle dosi di #VaccinoAntiCovid anche la prossima settimana. Lo ha annunciato il Commissari… - MediasetTgcom24 : Covid, Arcuri: altri 2.679 medici e infermieri per somministrare vaccino #covid - Noovyis : (Vaccino, Arcuri: “Ritardi Pfizer hanno prodotto disuguaglianze sul territorio nazionale, l’azienda ha deciso dove… - infoitinterno : Vaccino Covid, Arcuri: 'Il ritardo prosegue'. La conferenza -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Arcuri

Agenzia ANSA

In conferenza stampa il commissario per l'Emergenza Covid parla delle determinazioni dell'Ema sull'immissione in commercio del nuovo vaccino (ANSA) ...Tra i paesi che riceveranno meno vaccini tra gennaio e febbraio c’è anche l’Italia. Commentando l’annuncio, il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha minacciato “azi ...