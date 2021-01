Vaccino anti Covid, oltre 1,282 mln di dosi somministrate in Italia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 1.282.184 le dosi di Vaccino anti Covid - 19 somministrate in Italia fino a giovedì 21 gennaio. È quanto si legge nel report del Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Tra i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono 1.282.184 ledi- 19infino a giovedì 21 gennaio. È quanto si legge nel report del Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Tra i ...

Covid, cosa dicono i dati del monitoraggio Gimbe: il Friuli ancora nel quadrante peggiore, gli ospedali sono sotto pressione

UDINE. Se da una parte cala sensibilmente l'indice di contagio Rt (che scende a 0,88), dall'altra resta critica la situazione negli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Ad attestarlo è il monitoraggio ...

Sono 1.282.184 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Italia fino a giovedì 21 gennaio. È quanto si legge nel report del Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Tra i vac ...

