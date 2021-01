Vaccini, l’immunologa Viola: «L’Italia non resti alla finestra, bisogna aiutare Pfizer» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Riusciremo coi Vaccini a raggiungere l’immunità di comunità contro Covid-19? A complicare la situazione sono le nuove varianti del virus e la loro maggiore contagiosità, evidenzia l’immunologa Antonella Viola, dell’università di Padova. «Con un vaccino efficace al 95% (Pfizer o Moderna) si può ottenere l’immunità di comunità vaccinando il 70% della popolazione», scrive su Twitter. «Con uno meno efficace bisogna vaccinare quasi il 100%, cosa non fattibile al momento. A complicare la situazione si aggiunge però la maggiore contagiosità delle nuove varianti. Uno studio inglese (ancora in preprint) suggerisce che con la nuova variante l’immunità di comunità si potrebbe raggiungere solo con i Vaccini efficaci e vaccinando l’82% della popolazione. Con quelli meno efficaci, neppure vaccinando ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Riusciremo coia raggiungere l’immunità di comunità contro Covid-19? A complicare la situazione sono le nuove varianti del virus e la loro maggiore contagiosità, evidenziaAntonella, dell’università di Padova. «Con un vaccino efficace al 95% (o Moderna) si può ottenere l’immunità di comunità vaccinando il 70% della popolazione», scrive su Twitter. «Con uno meno efficacevaccinare quasi il 100%, cosa non fattibile al momento. A complicare la situazione si aggiunge però la maggiore contagiosità delle nuove varianti. Uno studio inglese (ancora in preprint) suggerisce che con la nuova variante l’immunità di comunità si potrebbe raggiungere solo con iefficaci e vaccinando l’82% della popolazione. Con quelli meno efficaci, neppure vaccinando ...

