Vaccini, fornitura dimezzata in Campania. De Luca: Inaccettabile. Si rischia di bloccare tutto (Di giovedì 21 gennaio 2021) "Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che la fornitura di Vaccini prevista per la Campania il giorno 25 gennaio è stata dimezzata, non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una situazione gravissima e Inaccettabile". Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "Siamo consapevoli – aggiunge – delle grandi difficoltà create dai forti ritardi della casa produttrice. Ma a maggior ragione è tempo di scelte chiare e oggettive. E' indispensabile garantire il completamento dei richiami per i primi ...

