Vaccini, da oggi la Regione Lazio sospende prime somministrazioni per i ritardi di Pfizer (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Regione Lazio ha chiesto di sospendere da oggi e “fino a nuova comunicazione”, la “somministrazione delle prime dosi di vaccino a qualunque categoria di popoLazione, sottoponendo a richiamo esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la prima dose”. Lo si legge in un documento della Regione indirizzato a Usl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e Ircss a seguito della riduzione delle dosi di vaccino anti Covid consegnate da Pfizer. Proprio “a causa di questo decremento è necessario rivedere la programmazione delle somministrazioni per garantire il completamento della schedula vaccinale che, come è noto, comprende 2 somministrazioni per ciascun soggetto vaccinato”. “In merito alla programmazione della ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha chiesto dire dae “fino a nuova comunicazione”, la “somministrazione delledosi di vaccino a qualunque categoria di popone, sottoponendo a richiamo esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la prima dose”. Lo si legge in un documento dellaindirizzato a Usl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e Ircss a seguito della riduzione delle dosi di vaccino anti Covid consegnate da. Proprio “a causa di questo decremento è necessario rivedere la programmazione delleper garantire il completamento della schedula vaccinale che, come è noto, comprende 2per ciascun soggetto vaccinato”. “In merito alla programmazione della ...

Sono 5.433 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30).

Governo, crisi in diretta: Conte 50 minuti da Mattarella. Domani i leader del centrodestra al Quirinale

Crisi di governo. Dopo il vertice di maggioranza del pomeriggio, il premier Giuseppe Conte stasera ha lasciato Palazzo Chigi ed è salito al Quirinale, per un incontro ...

