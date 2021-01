Vaccini Covid: tra ritardi, rinvii e sospensioni ecco la situazione regione per regione (Di giovedì 21 gennaio 2021) I ritardi nella consegna delle fiale della Pfizer costringono alcune Regioni a sospendere la somministrazione della prima dose per assicurare solo i richiami. In altre, invece, la campagna vaccinale continua grazie alle scorte. Da Nord a Sud, come si sta procedendo nelle diverse zone d'Italia Leggi su tg24.sky (Di giovedì 21 gennaio 2021) Inella consegna delle fiale della Pfizer costringono alcune Regioni a sospendere la somministrazione della prima dose per assicurare solo i richiami. In altre, invece, la campagna vaccinale continua grazie alle scorte. Da Nord a Sud, come si sta procedendo nelle diverse zone d'Italia

Agenzia_Ansa : #Ue, la prossima settimana #Pfizer consegnerà il 100% delle dosi previste. I ritardi accumulati saranno assorbiti e… - RobertoBurioni : Anziani che muoiono per colpa dei vaccini anti COVID-19? Per fortuna è una bufala. Lo dimostra @diabolicus23 con la… - RaiNews : #Ue: #Pfizer da lunedì assicura la consegna del 100% delle dosi di #vaccini anti #Covid. Intanto la Regione Lazio f… - RibModerato : Ahahahaha dai va bene tutto, ma ora che Michelle Hunziker abbia detto che esiste un piano giudaico per sterilizzare… - crnrino : @NerinaFinetto @sarahross71 @mgmaglie Sono vaccini anti Covid 19. Tutti. Quindi perché comprare quelli che costano… -