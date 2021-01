USA, si rafforza il mercato edilizio a dicembre (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Segnali positivi giungono dal mercato edilizio USA a dicembre. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati sono saliti del 5,8% a 1,669 milioni di unità, dopo l’aumento del 3,1% registrato a novembre. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri in crescita fino a 1,560 milioni. I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un aumento del 4,5% a 1,709 milioni di unità, dopo il 5,9% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento dei permessi a 1,604 milioni. Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Segnali positivi giungono dalUSA a. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati sono saliti del 5,8% a 1,669 milioni di unità, dopo l’aumento del 3,1% registrato a novembre. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri in crescita fino a 1,560 milioni. I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un aumento del 4,5% a 1,709 milioni di unità, dopo il 5,9% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento dei permessi a 1,604 milioni.

AreaDem : RT @Deputatipd: #Biden ha firmato un ordine esecutivo per riportare USA negli accordi di Parigi sul clima. Oggi la lotta ai cambiamenti cli… - FraLauricella : RT @Deputatipd: #Biden ha firmato un ordine esecutivo per riportare USA negli accordi di Parigi sul clima. Oggi la lotta ai cambiamenti cli… - Deputatipd : #Biden ha firmato un ordine esecutivo per riportare USA negli accordi di Parigi sul clima. Oggi la lotta ai cambiam… - Antonio18243297 : RT @kuliscioff: Usa e UK fanno fronte comune contro il regime cinese, mentre la UE si illude di trarre vantaggi commerciali da un accordo c… - kuliscioff : Usa e UK fanno fronte comune contro il regime cinese, mentre la UE si illude di trarre vantaggi commerciali da un a… -

Netanyahu a Biden: "Rafforzare ulteriormente l'alleanza tra Usa e Israele"

(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato edilizio USA a dicembre. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati sono saliti del 5,8% a 1,669 milioni di unità, ...
(Agenzia Vista) Israele, 21 gennaio 2021 Netanyahu a Biden: "Rafforzare ulteriormente l'alleanza tra Usa e Israele" "Mi aspetto di lavorare con lei per rafforzare ulteriormente l'alleanza tra Usa e Is ...