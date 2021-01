Usa, morti per Covid superano vittime della II Guerra Mondiale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il numero dei decessi per Covid negli Stati Uniti è pari a 405.400 ed ha superato quindi i 405.399 morti americani, fra militari e civili, della Seconda Guerra Mondiale (cifra ufficiale del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il numero dei decessi pernegli Stati Uniti è pari a 405.400 ed ha superato quindi i 405.399americani, fra militari e civili,Seconda(cifra ufficiale del ...

Agenzia_Ansa : #Covid, negli #Usa più morti che nella Seconda guerra mondiale - MediasetTgcom24 : Usa, morti per Covid superano vittime della II Guerra Mondiale #covid - fattoquotidiano : PIU' VITTIME PER COVID CHE PER LA GUERRA Solo nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati altri 4229 morti, dato ch… - bizcommunityit : Covid, in Usa più morti che durante Seconda guerra mondiale - mimmogammella2 : RT @SkyTG24: Covid, negli Usa i morti sono più delle vittime americane nella Seconda Guerra mondiale -