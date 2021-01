Usa: decessi Covid superano soldati morti II Guerra Mondiale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Negli Usa il numero di morti per Covid ha superato quello dei soldati morti durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, 406.001 persone sono decedute a ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 21 gennaio 2021) Negli Usa il numero diperha superato quello deidurante la Seconda. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, 406.001 persone sono decedute a ...

