Usa, Clinton, Bush e Obama insieme in un video: 'Biden tifiamo per te' (Di giovedì 21 gennaio 2021) 'Noi tre siamo qui a tifare per il tuo successo, noi saremo sempre disponibili in tutti i modo possibili per aiutarti, da cittadini, a portare avanti il nostro Paese'. È questo l'augurio rivolto a Joe ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) 'Noi tre siamo qui a tifare per il tuo successo, noi saremo sempre disponibili in tutti i modo possibili per aiutarti, da cittadini, a portare avanti il nostro Paese'. È questo l'augurio rivolto a Joe ...

RaffaellaPivato : Usa, il messaggio di Obama, Bush e Clinton per il neo presidente Biden - BackAngelo : @EnricoLetta Con le simpatie e gli endorsement personali non cambia la politica Dem Obama Clinton, mi auguro solo c… - sonoscettico : @NoLockdownNo @LauraFRomagnosi @FraCe22 @matteosalvinimi Insinuare che Kamala Harris non abbia fatto carriera per l… - michele_allegri : @diegovskij In realtà Hillary Clinton è stata bocciata dagli elettori quando è stata candidata alla presidenza. Ino… - luca_e_mai_piu : RT @colmarn: Nixon prima della sua morte concesse un intervista in cui disse che il suo approccio alla diplomazia con la Cina avrebbe potut… -