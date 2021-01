Usa, Biden volta pagina alla Casa Bianca: unità per andare avanti (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Obbligo di mascherina in tutti gli edifici federali, fine dello stato di emergenza per costruire il muro con il Messico, rientro nell’accordo di Parigi sul clima, stop immediato al processo di uscita degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della Sanità, la revoca del divieto di ingresso negli Usa ai cittadini di alcuni Paesi musulmani e stop all’oleodotto Keystone tra Canada e Usa. Sono questi alcuni dei primi provvedimenti disposti dal nuovo presidente Biden al suo ingresso nella Casa Bianca. Complessivamente sono stati 15 gli ordini esecutivi e due le azioni esecutive che il nuovo inquilino ha firmato nella giornata di ieri. “Non c’è tempo da perdere quando si tratta di affrontare le crisi che dobbiamo affrontare. Ecco perché oggi vado allo Studio Ovale per mettermi subito al lavoro offrendo un’azione coraggiosa ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Obbligo di mascherina in tutti gli edifici federali, fine dello stato di emergenza per costruire il muro con il Messico, rientro nell’accordo di Parigi sul clima, stop immediato al processo di uscita degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della Sanità, la revoca del divieto di ingresso negli Usa ai cittadini di alcuni Paesi musulmani e stop all’oleodotto Keystone tra Canada e Usa. Sono questi alcuni dei primi provvedimenti disposti dal nuovo presidenteal suo ingresso nella. Complessivamente sono stati 15 gli ordini esecutivi e due le azioni esecutive che il nuovo inquilino ha firmato nella giornata di ieri. “Non c’è tempo da perdere quando si tratta di affrontare le crisi che dobbiamo affrontare. Ecco perché oggi vado allo Studio Ovale per mettermi subito al lavoro offrendo un’azione coraggiosa ...

