Usa, Biden cancella Trump: “sì” all’accordo sul clima e all’Oms (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – Quindici ordini esecutivi che cambiano o in qualche caso rovesciano i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca: tanti sono i provvedimenti firmati ieri sera dal neopresidente Joe Biden, anche sul ritorno degli Stati Uniti nell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e nell’Accordo di Parigi contro i cambiamenti climatici. “Il presidente Biden agirà non solo per rimediare ai danni più gravi inflitti dall’amministrazione Trump ma anche per cominciare a muovere il Paese in avanti” si legge in una nota ufficiale. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA – Quindici ordini esecutivi che cambiano o in qualche caso rovesciano i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca: tanti sono i provvedimenti firmati ieri sera dal neopresidente Joe Biden, anche sul ritorno degli Stati Uniti nell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e nell’Accordo di Parigi contro i cambiamenti climatici. “Il presidente Biden agirà non solo per rimediare ai danni più gravi inflitti dall’amministrazione Trump ma anche per cominciare a muovere il Paese in avanti” si legge in una nota ufficiale.

