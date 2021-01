Usa, altri 4229 decessi nelle ultime ventiquattr’ore: le vittime del Covid superano quelle della Seconda Guerra Mondale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Più vittime per Covid che per la Seconda Guerra Mondiale. Negli Stati Uniti l’epidemia di coronavirus è ancora completamente fuori controllo e solo nelle ultime ventiquattr’ore ci sono stati altri 4229 morti, dato che ha portato così il Paese a superare il triste primato del secondo conflitto mondiale. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, il bilancio dei decessi per coronavirus negli Usa ha raggiunto quota 406.010, mentre il numero totale di morti, in combattimento e non, durante la Seconda Guerra Mondiale è stato di 405.399, secondo il Department of Veterans Affairs. La gravità della situazione è stata evidenziata ieri anche dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Piùperche per laMondiale. Negli Stati Uniti l’epidemia di coronavirus è ancora completamente fuori controllo e soloci sono statimorti, dato che ha portato così il Paese a superare il triste primato del secondo conflitto mondiale. Secondo il conteggioJohns Hopkins University, il bilancio deiper coronavirus negli Usa ha raggiunto quota 406.010, mentre il numero totale di morti, in combattimento e non, durante laMondiale è stato di 405.399, secondo il Department of Veterans Affairs. La gravitàsituazione è stata evidenziata ieri anche dal ...

