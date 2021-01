Uragano coinvolge un’imbarcazione nel film | a bordo un famoso attore

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Undi enormi proporzioni colpiscecon aun notohollywoodiano. Questa sera sapremo cos’è successo. Questa sera in prima serata su Iris andrà in onda il“La tempesta perfetta“, diretto da Wolfgang Petersen. Nel ruolo del protagonista vediamo il notohollywoodiano, George Clooney. Ad affiancarlo in questa ardua impresa

Ultime Notizie dalla rete : Uragano coinvolge

TIMgate

Un uomo forte per fermare l'uragano. Ore di fermento a Torre Annunziata per ricomporre i pezzi di un’amministrazione che, da settimane, sta provando a uscire dalla crisi scoppiata dopo l’arresto del d ...Un uomo forte per fermare l'uragano. Ore di fermento a Torre Annunziata per ricomporre i pezzi di un’amministrazione che, da settimane, sta provando a uscire dalla crisi scoppiata dopo l’arresto del d ...