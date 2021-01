‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 21/01/21 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cioè ma già il Grande Fratello Vip sta diventando una specie di film dell’orrore la cui fine viene rimandata in eterno e probabilmente coinciderà con l’eliminazione fisica dei concorrenti, uno confida in Uomini e Donne, spera che almeno li possa esserci una varietà di volti e di contenuti e invece STO CAZZO. Anche oggi mi tocca commentare una puntata interamente dedicata a Gemma Galgani. Io sto esaurendo le energie, ve lo giuro. E siccome sono nerah come la barba finta di Francesco Chiofalo, oggi vi beccate il riassuntone dei riassuntoni perché è già tanto che la mia opinione non si limiti a una mega gif glitterata con su scritto ‘Mi sono rotta il cazzo‘. Allora: – Maurizio Guerci si è sacrificato, ha concesso le sue burrose carni all’ ingorda dama torinese ma evidentemente ha esaurito il bonus resistenza e all’idea di esplorare ancora il prato fiorito della Galgani ... Leggi su isaechia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cioè ma già il Grande Fratello Vip sta diventando una specie di film dell’orrore la cui fine viene rimandata in eterno e probabilmente coinciderà con l’eliminazione fisica dei concorrenti, uno confida in Uomini e Donne, spera che almeno li possa esserci una varietà di volti e di contenuti e invece STO CAZZO. Anche oggi mi tocca commentare unainteramente dedicata a Gemma Galgani. Io sto esaurendo le energie, ve lo giuro. E siccome sono nerah come la barba finta di Francesco Chiofalo, oggi vi beccate il riassuntone dei riassuntoni perché è già tanto che la mia opinione non si limiti a una mega gif glitterata con su scritto ‘Mi sono rotta il cazzo‘. Allora: – Maurizio Guerci si è sacrificato, ha concesso le sue burrose carni all’ ingorda dama torinese ma evidentemente ha esaurito il bonus resistenza e all’idea di esplorare ancora il prato fiorito della Galgani ...

