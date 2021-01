Uomini e Donne, censurato il nome "Barbara D'Urso": quel "bip" che agita Canale 5 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cosa è successo a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5? Accade di tutto. Spunta il nome di Barbara d'Urso, ma tutto viene censurato. Anzi “bippato”, usando un termine tecnico. E i social bombardano: la domanda da cento milioni di dollari è legata al motivo di questa scelta. Per adesso avvolta nel mistero. Andiamo per gradi. Gemma Galgani fa i conti con un nuovo corteggiatore (Gianluca). Un po' di litigi con Tina non mancano e tutto scorre come da copione fimo a quando si parla di intervento estetici. “Quando sei stata in ospedale… che hai avuto l'intervento chirurgico alla bocca… non ti nascondo che sono cattolico… mi sono fermato in una chiesa a pregare che ti andasse bene l'intervento”, dice il corteggiatore riferendosi a Gemma (che ad inizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cosa è successo a, il programma di Maria De Filippi su5? Accade di tutto. Spunta ildid', ma tutto viene. Anzi “bippato”, usando un termine tecnico. E i social bombardano: la domanda da cento milioni di dollari è legata al motivo di questa scelta. Per adesso avvolta nel mistero. Andiamo per gradi. Gemma Galgani fa i conti con un nuovo corteggiatore (Gianluca). Un po' di litigi con Tina non mancano e tutto scorre come da copione fimo a quando si parla di intervento estetici. “Quando sei stata in ospedale… che hai avuto l'intervento chirurgico alla bocca… non ti nascondo che sono cattolico… mi sono fermato in una chiesa a pregare che ti andasse bene l'intervento”, dice il corteggiatore riferendosi a Gemma (che ad inizio ...

