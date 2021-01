Uomini e donne anticipazioni: GEMMA volta pagina dopo Maurizio, le novità (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le anticipazioni di Uomini e donne dei prossimi giorni vedono come protagonista la regina indiscussa della trasmissione GEMMA Galgani. La dama piemontese non ha ancora smaltito la delusione derivante dal comportamento del suo ex compagno Maurizio, che durante le festività natalizie ha maturato la scelta di troncare la relazione, comunicandole la decisione nelle scorse registrazioni. Una rottura annunciata, visto anche il comportamento del cavaliere, il quale non ha mai dato l’impressione di essere fisicamente attratto da GEMMA, adesso alle prese con le numerose critiche provenienti dal parterre degli opinionisti (in particolare da Tina Cipollari: quest’ultima come al solito non si farà sfuggire l’occasione d’infierire sulla Galgani, che dovrà fronteggiare l’ennesimo fiasco ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ledidei prossimi giorni vedono come protagonista la regina indiscussa della trasmissioneGalgani. La dama piemontese non ha ancora smaltito la delusione derivante dal comportamento del suo ex compagno, che durante le festività natalizie ha maturato la scelta di troncare la relazione, comunicandole la decisione nelle scorse registrazioni. Una rottura annunciata, visto anche il comportamento del cavaliere, il quale non ha mai dato l’impressione di essere fisicamente attratto da, adesso alle prese con le numerose critiche provenienti dal parterre degli opinionisti (in particolare da Tina Cipollari: quest’ultima come al solito non si farà sfuggire l’occasione d’infierire sulla Galgani, che dovrà fronteggiare l’ennesimo fiasco ...

chedisagio : Dopo la testosteronica crisi di governo italiana cui abbiamo assistito, è ora che anche qui le donne possano prende… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - angelamaria_c : RT @ImolaOggi: Biden ridurrà l'America come la Cina. Per farlo deve mettere neri contro bianchi donne contro uomini musulmani contro cristi… - NCLGraziani : RT @FuoridaquestaUe: In merito alle dichiarazioni di #AlanFriedman il silenzio è totale, assordante. Ciò dimostra come il riconoscimento d… -