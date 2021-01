Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita abbandona suo figlio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le puntate spagnole mettono in evidenza un’importante decisione che prenderà Lolita dopo che suo marito antonito perderà la Vita in un attentato organizzato dagli anarchici. La casa da infatti sente di non essere più in grado di occuparsi del piccolo trovando così la disapprovazione dello suocero con il quale inizierà ad avere duri confronti. La convivenza fra lei era ad un certo. Era impossibile e il Palacio sarà costretto a prendere una decisione per il suo futuro. Una Vita puntate spagnole: il dramma di Lolita e Ramon L’attuale stagione in onda in Italia vedrà un triste epilogo per alcuni personaggi molto amati della telenovela spagnola. Le anticipazioni di Una Vita infatti ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ledi Unariguardanti le puntatemettono in evidenza un’importante decisione che prenderàdopo che suo marito antonito perderà lain un attentato organizzato dagli anarchici. La casa da infatti sente di non essere più in grado di occuparsi del piccolo trovando così la disapprovazione dello suocero con il quale inizierà ad avere duri confronti. La convivenza fra lei era ad un certo. Era impossibile e il Palacio sarà costretto a prendere una decisione per il suo futuro. Unapuntate: il dramma die Ramon L’attuale stagione in onda in Italia vedrà un triste epilogo per alcuni personaggi molto amati della telenovela spagnola. Ledi Unainfatti ...

NetflixIT : Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di C… - vladiluxuria : Ecco come la stampa locale in un articolo della @LaGazzettaWeb sulla morte di Gianna riesce a mortificare una perso… - teatrolafenice : ??? «È il silenzio al termine di una sinfonia a dare senso alla sinfonia stessa, così è la morte che dà senso alla v… - ncaramatti : @giorgiogilestro Ancora a prendere d’esempio la Cina. E poi quando glielo si fa notare lo nega. Lo capisce che in C… - eli57912974 : RT @LauraBerardi10: #DaUnCertoPunto di vista, questa pandemia ci ha fatto ricordare quanto la vita possa essere fugace e imprevedibile. In… -