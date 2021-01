Una Vita anticipazioni: MARCIA vede FELIPE che fa l’amore con GENOVEVA! (Di giovedì 21 gennaio 2021) La crisi che si verrà a creare tra MARCIA Sampaio (Trisha Fernandez) e FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) a causa dell’arrivo ad Acacias di Santiago Becerra (Aleix Melé), il presunto primo marito della brasiliana, farà sì che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) possa riavvicinarsi all’avvocato nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La dark lady utilizzerà infatti diversi stratagemmi pur di riuscire nel suo intento… Una Vita, news: Genoveva e Santiago segretamente alleati! Sapete già che la comparsa improvvisa di Santiago impedirà a FELIPE e MARCIA di convolare a giuste nozze. In base a quanto segnalato dalle anticipazioni, la Sampaio inizialmente non vorrà rinunciare al suo rapporto con l’Alvarez Hermoso, ma pochi giorni dopo si lascerà prendere dai sensi di ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 21 gennaio 2021) La crisi che si verrà a creare traSampaio (Trisha Fernandez) eAlvarez Hermoso (Marc Parejo) a causa dell’arrivo ad Acacias di Santiago Becerra (Aleix Melé), il presunto primo marito della brasiliana, farà sì che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) possa riavvicinarsi all’avvocato nelle prossime puntate italiane di Una. La dark lady utilizzerà infatti diversi stratagemmi pur di riuscire nel suo intento… Una, news: Genoveva e Santiago segretamente alleati! Sapete già che la comparsa improvvisa di Santiago impedirà adi convolare a giuste nozze. In base a quanto segnalato dalle, la Sampaio inizialmente non vorrà rinunciare al suo rapporto con l’Alvarez Hermoso, ma pochi giorni dopo si lascerà prendere dai sensi di ...

