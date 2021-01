Una vita anticipazioni: Marcia e Felipe divisi da Santiago, come finirà? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dovevano essere giorni di festa quelli vissuti ad Acacias 38 e invece…Per l’ennesima volta infatti le cose sono precipitate: Felipe si è ritrovato quasi all’altare con una donna già sposata. Ma Marcia pensava di essere vedova: Andrade infatti le aveva detto che suo marito era morto per cui in cuor suo, la donna lo ha sempre creduto. Non ha raccontato una bugia a Felipe ma questo lui ancora non lo sa…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 gennaio 2021. Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 gennaio 2021 Dopo quello che è successo il giorno del mancato matrimonio tra Marcia e Felipe, gli abitanti di Acacias 38 cercano di tornare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dovevano essere giorni di festa quelli vissuti ad Acacias 38 e invece…Per l’ennesima volta infatti le cose sono precipitate:si è ritrovato quasi all’altare con una donna già sposata. Mapensava di essere vedova: Andrade infatti le aveva detto che suo marito era morto per cui in cuor suo, la donna lo ha sempre creduto. Non ha raccontato una bugia ama questo lui ancora non lo sa…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con ledi Una, che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 22 gennaio 2021. Una: la trama di domani 22 gennaio 2021 Dopo quello che è successo il giorno del mancato matrimonio tra, gli abitanti di Acacias 38 cercano di tornare ...

