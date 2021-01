Una Vita Anticipazioni 22 gennaio 2021: Il matrimonio di Felipe è annullato, Marcia è già sposata! (Di giovedì 21 gennaio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 22 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, la felicità di Marcia e Felipe viene distrutta in un minuto. La Sampaio ha nascosto di essere già sposata! Leggi su comingsoon (Di giovedì 21 gennaio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 22. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, la felicità diviene distrutta in un minuto. La Sampaio ha nascosto di essere già

NetflixIT : Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di C… - vladiluxuria : Ecco come la stampa locale in un articolo della @LaGazzettaWeb sulla morte di Gianna riesce a mortificare una perso… - lucianonobili : Nonostante i senatori a vita, la Polverini, i no vax, la segretaria di Berlusconi, nonostante il suk di poltrone, i… - Jessica17051947 : RT @labelmondo: Ti abbraccio finché non smetti di tremare, se ci vorrà una vita, ti terrò stretta per sempre. Rocco Scozzarella #Giornata… - IlmioManifesto : RT @martabonafoni: Un secolo di militanza femminista e antifascista. Oggi #MarisaRodano compie 100 anni. Una vita fatta di ideali, di lotte… -