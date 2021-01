Una Vita Anticipazioni 21 gennaio 2021: I Palacios contro Lolita! Ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 21 gennaio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, nel rispetto delle tradizioni di Cabrahigo, Lolita prende una decisione riguardo al bambino in arrivo che farà infuriare i Palacios! Leggi su comingsoon (Di giovedì 21 gennaio 2021) Scopriamo ledi Una, per la puntata del 21. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, nel rispetto delle tradizioni di Cabrahigo, Lolita prende una decisione riguardo al bambino in arrivo che farà infuriare i

NetflixIT : Rimanere in vita per altri cinque minuti. È questo il piano. #SkyRojo, una nuova serie dai creatori de La Casa di C… - lucianonobili : Nonostante i senatori a vita, la Polverini, i no vax, la segretaria di Berlusconi, nonostante il suk di poltrone, i… - vladiluxuria : Ecco come la stampa locale in un articolo della @LaGazzettaWeb sulla morte di Gianna riesce a mortificare una perso… - michespo72 : Ma se a lei la denunciano anche se tira una scorraggia uno che dice una cosa del genere XC non subisce lo stesso tr… - arlec007 : @starsbread @shanpu dopo la laurea ho fatto un colloquio da un notaio. mi ha detto 'vieni qui ma scordati per 3 ann… -