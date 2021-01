Una storia di lutti, vittorie e sconfitte: perché Biden è l’uomo giusto per guidare l’America del 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non c’è nessun altro uomo in cui ripongo più speranza di Joe. È un uomo che nella vita ha sperimentato la resilienza, che ha fatto propria l’arte di trasformare il dolore in uno scopo. E che farà lo stesso per il nostro Paese. Traendo dal dolore per la pandemia la possibilità di vaccinare una nazione. Sostituendo le divisioni e l’odio degli ultimi quattro anni con la leadership che cura le nostre ferite e ci riunisce”. Con queste parole Barack Obama ha commentato il discorso pronunciato ieri dal neo presidente degli Stati Uniti durante la cerimonia d’insediamento: l’ex inquilino della Casa Bianca sa che Joe Biden è la persona giusta per guidare l’America traumatizzata dalla pandemia e dal radicalismo, con una vita segnata da perdite e lutti che puntualmente è riuscito a rialzarsi. Un politico di lungo corso che in 37 ... Leggi su tpi (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non c’è nessun altro uomo in cui ripongo più speranza di Joe. È un uomo che nella vita ha sperimentato la resilienza, che ha fatto propria l’arte di trasformare il dolore in uno scopo. E che farà lo stesso per il nostro Paese. Traendo dal dolore per la pandemia la possibilità di vaccinare una nazione. Sostituendo le divisioni e l’odio degli ultimi quattro anni con la leadership che cura le nostre ferite e ci riunisce”. Con queste parole Barack Obama ha commentato il discorso pronunciato ieri dal neo presidente degli Stati Uniti durante la cerimonia d’insediamento: l’ex inquilino della Casa Bianca sa che Joeè la persona giusta pertraumatizzata dalla pandemia e dal radicalismo, con una vita segnata da perdite eche puntualmente è riuscito a rialzarsi. Un politico di lungo corso che in 37 ...

