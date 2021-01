Una colomba dorata sul vestito per l'Inauguration Day: Lady Gaga spiega il significato (Di giovedì 21 gennaio 2021) La sua performance dell'inno degli Stati Uniti durante la cerimonia d'insediamento ha emozionato tutti. Il suo look impeccabile nascondeva un messaggio non troppo velato per il popolo americano: un ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) La sua performance dell'inno degli Stati Uniti durante la cerimonia d'insediamento ha emozionato tutti. Il suo look impeccabile nascondeva un messaggio non troppo velato per il popolo americano: un ...

AnnaxNar : #lariachetira Ma Myrta si è vestita così per copiare Lady Gaga? Guarda che la spilla di Lay Gaga era una colomba mica un lucertolone.?????? - sfiorata82 : RT @ParamountItalia: “Una colomba che porta un ramoscello d'ulivo. Che possiamo tutti fare la pace l'uno con l'altro.” #LadyGaga https://t.… - robertamor : In continuità con la colomba d’oro sfoggiata ieri da @ladygaga, segnalo la maxi spilla lucertolona sul completo di… - RavenLotis : RT @tiecolino: Lady Gaga ha cantato con una colomba della pace sull'abito per festeggiare la cacciata dell'unico presidente che da decenni… - camposasco : RT @giobandnere: Guardate che quella appuntata alla giacca di Lady Gaga che cantava l'inno non era una colomba. Era un bombardiere. -