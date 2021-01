Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 25 al 29 gennaio 2021: l’insofferenza di Clara (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nelle puntate dal 25 al 29 gennaio 2021 della soap opera napoletana Un Posto al sole vedremo Clara insofferente per una situazione che le sta sfuggendo di mano. In siffatto contesto farà una scoperta che la sconvolgerà….di che si tratta? Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 25 al 27 gennaio 2021: l’insofferenza di Clara Lunedì 25 gennaio 2021 – l’insofferenza di Clara: il passaggio alla nuova casa per Clara è alquanto traumatico dato che la giovane nutre dei sospetti su Alberto. Nonostante il loro legame, Clara ha sempre il timore che l’uomo ... Leggi su anticipazioni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nelledal 25 al 29della soap opera napoletana Unalvedremoinsofferente per una situazione che le sta sfuggendo di mano. In siffatto contesto farà una scoperta che la sconvolgerà….di che si tratta? Unaldal 25 al 27diLunedì 25di: il passaggio alla nuova casa perè alquanto traumatico dato che la giovane nutre dei sospetti su Alberto. Nonostante il loro legame,ha sempre il timore che l’uomo ...

