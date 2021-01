Un investimento da 360 milioni Il ruolo di Leonardo nel rilancio del Sud

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildel Paese passa dal Sud, dalla capacità di affiancare agli investimenti una visione strategica e dalla proficua integrazione tra ricerca e impresa per formare i professionisti dell’era digitale. È quanto emerso ieri nel corso dell’evento organizzato da Fondazione R&I e Intesa Sanpaolo, con la partecipazione tra gli altri del vice presidente Corte Costituzionale Giuliano Amato, del ministro dell’Università Gaetano Manfredi, del sottosegretario allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella, dell’amministratore delegato diAlessandro Profumo e del presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro. Nel titolo del convegno l’obiettivo condiviso da tutti i relatori: “Nuovo sviluppo al Sud, la leva dell’imprenditoria tecnologica”. E daarrivano 360di euro in quattro anni. PER UNA ...