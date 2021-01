Un birrificio americano ha battuto Da Vinci creando l' opera più costosa al mondo

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Si chiama «Daof Debt» ma con il maestro dell'arte ha ben poco a che fare. L'installazione che campeggia nella Grand Central Station di New York si è però guadagnata il titolo dipiùal, superando così il «Salvator Mundi» di Leonardo Daall'asta nel 2017 per 450 milioni di dollari. L'installazione - creata dall'azienda di birra light chiamata Natural Light - è una rappresentazione del debito studentesco che interessa oltre 45 milioni di laureati in America. L'accesso a un percorso universitario costa in media 180.000 dollari e la maggioranza degli studenti si trova così costretta a chiedere importanti prestiti. Da qui l'alto valore dell'd'arte che, essendo composta da 2.600 diplomi reali, supera Da...