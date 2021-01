Ultime Notizie Roma del 21-01-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione una buona sera dalla redazione Gabriella Luigi in studio Lorenzo Cesa si dimette da segretario dell’ UDC dopo essere stato colpito da un avviso di garanzia per associazione a delinquere nella Maxi operazione anti Ndrangheta della procura di Catanzaro io sono sempre stato rispettoso della magistratura e lo sono anche ora non credo a tempi sospetti assicurato il leader UDC che si dichiara estraneo ai fatti mentre i 3 senatori del partito si dicono scossi dalla notizia arrestato anche l’assessore al bilancio della Calabria Franco telarico in carcere 13 persone e 35 ai domiciliari sequestrati beni per 100 milioni di euro il giro d’affari illecito supererebbe i 300 milioni di euro Avvia il confronto tra governo e parti sociali su recovery Plan il premier Conte convoca i sindacati per domani mattina alle 11gli al Quirinale una ...