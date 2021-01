Ultime Notizie Roma del 21-01-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)dailynews radiogiornale giovedì 21 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio dai denaturato come 46esimo leader americano insieme alla Harris Primadonna vicepresidente parla di vittoria della democrazia e chiede di unire il paese il neo presidente ha firmato subito 17 ordini esecutivi obbligo di mascherina distanziamento contro la pandemia rientro nella corda di Parigi sul clima revoca del divieto di ingresso negli Stati Uniti da alcuni paesi musulmani stop all’olio dotto cayston col al muro col Messico confermata Rennes come prima donna a casa degli 007 torniamo in Italia prima allargare la maggioranza con un nuovo gruppo Poi Patto di legislatura e rimpasta la road map con data ieri la compri te quei vertici PD MoVimento 5 Stelle Leo nel primo giorno senza Italia viva in serata il premier è salito al colle per un incontro interlocutorio con ...