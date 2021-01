Ufficiale | Milik è un nuovo giocatore del Marsiglia | il comunicato del Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La SSCN comunica che il calciatore Arkadiuszè stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille“. Con un tweet ilufficializza il passaggio di Arekal. Il polacco è in Francia per sottoporsi alle visite mediche di rito, poi firmera’ un contratto con il club francese: illo ha ceduto per 9 milioni, piu’ 3 di bonus e il 20 per cento della futura rivendita del suo cartellino. Un ottimo affare ai tempi del Coronavirus. Del resto,era ormai da mesi fuori dal progetto di Rino Gattuso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.