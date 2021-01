Twitter contro Pechino: bloccato l’account dell’ambasciata cinese negli Usa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Twitter continua la sua operazione di oscuramento contro alcuni account cosiddetti eversivi. Questa volta tocca all’ambasciata cinese statunitense che ha difeso in un tweet le attività del governo di Pechino nello Xinjiang, località in cui vivono gli Uiguri. L’ambasciata asiatica ha citato un articolo del China Daily che criticava la le donne di etnia uigura Leggi su periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021)continua la sua operazione di oscuramentoalcuni account cosiddetti eversivi. Questa volta tocca all’ambasciatastatunitense che ha difeso in un tweet le attività del governo dinello Xinjiang, località in cui vivono gli Uiguri. L’ambasciata asiatica ha citato un articolo del China Daily che criticava la le donne di etnia uigura

