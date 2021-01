Twitter blocca l’account dell’ambasciata cinese negli Usa: nel mirino un tweet sulle donne di etnia uigura. Pechino replica: “Preoccupati” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rischia di trasformarsi in un caso diplomatico il blocco da parte di Twitter dell’account dell’ambasciata cinese negli Stati Uniti. Il tweet finito nel mirino difendeva le politiche del governo cinese nello Xinjiang, rilanciando uno studio pubblicato dal China Daily secondo cui le donne di etnia uigura, minoranza musulmana di quella provincia non erano più “macchine per bambini“: la piattaforma social ha ritenuto che violasse la policy contro la “disumanizzazione” e così ha bloccato l’account della rappresentanza diplomatica, @ChineseEmbinUS. Il tweet era stato pubblicato nei giorni scorsi e un portavoce di Twitter ha confermato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rischia di trasformarsi in un caso diplomatico il blocco da parte didelStati Uniti. Ilfinito neldifendeva le politiche del governonello Xinjiang, rilanciando uno studio pubblicato dal China Daily secondo cui ledi, minoranza musulmana di quella provincia non erano più “macchine per bambini“: la piattaforma social ha ritenuto che violasse la policy contro la “disumanizzazione” e così hatodella rappresentanza diplomatica, @ChineseEmbinUS. Ilera stato pubblicato nei giorni scorsi e un portavoce diha confermato a ...

