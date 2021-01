**Tv: Sgarbi, 'Melania 'escort'? La Rai non faccia sconti a Friedman, ha fatto ciò di cui accusa Trump'** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Non va fatto alcuno sconto a Friedman rispetto alle sue parole nei confronti di Melania Trump in tv. E' il corrispondente italiano di Mauro Corona che definisce la Berlinguer 'gallina', e la Rai lo censura. La Rai dovrebbe censurare Friedman come hanno censurato Corona". Così Vittoriol Sgarbi commenta all'Adnkronos le parole del giornalista Alan Friedman, che ieri a 'Unomattina' ha definito Melania Trump 'escort', correggendosi subito dopo. Nonostante la presa di distanza della conduttrice Monica Giandotti, sui social e non solo, e l'intervento del giornalista all'Adnkronos nel quale ha spiegato il meccanismo dell'errore sulle sue parole è montata una rovente polemica. "Sono espressioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Non vaalcuno sconto arispetto alle sue parole nei confronti diin tv. E' il corrispondente italiano di Mauro Corona che definisce la Berlinguer 'gallina', e la Rai lo censura. La Rai dovrebbe censurarecome hanno censurato Corona". Così Vittoriolcommenta all'Adnkronos le parole del giornalista Alan, che ieri a 'Unomattina' ha definito', correggendosi subito dopo. Nonostante la presa di distanza della conduttrice Monica Giandotti, sui social e non solo, e l'intervento del giornalista all'Adnkronos nel quale ha spiegato il meccanismo dell'errore sulle sue parole è montata una rovente polemica. "Sono espressioni ...

