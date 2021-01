**Tv: Boldrini, ‘Melania ‘escort’? Ci auguriamo che Friedman sia inciampato sulla lingua’** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Ma si può mai definire Melania Trump una escort o accompagnatrice? Ci auguriamo che Alan Friedman sia veramente inciampato sulla lingua come dice. Il linguaggio eccessivo e offensivo, che colpisce soprattutto le donne, è un male di questo tempo che va combattuto”. Lo scrive Laura Boldrini su Twitter, stigmatizzando le parole del giornalista Alan Friedman che ieri ha definito, nel corso di ‘Unomattina’, ‘escort’ la moglie di Donald Trump Melania, correggendosi subito dopo con “moglie”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Ma si può mai definire Melania Trump una escort o accompagnatrice? Ciche Alansia veramentelingua come dice. Il linguaggio eccessivo e offensivo, che colpisce soprattutto le donne, è un male di questo tempo che va combattuto”. Lo scrive Laurasu Twitter, stigmatizzando le parole del giornalista Alanche ieri ha definito, nel corso di ‘Unomattina’,la moglie di Donald Trump Melania, correggendosi subito dopo con “moglie”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

