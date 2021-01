Tre milioni di italiani hanno smesso di curarsi per difficoltà economiche (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Sono ben 3 milioni gli italiani che, fra marzo e dicembre 2020, a causa di difficoltà economiche sopraggiunte per la pandemia e il lockdown hanno dovuto rinunciare a cure mediche, visite specialistiche o operazioni. Emerge dall'indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta. E se, da un lato, molti hanno rinunciato a curarsi, dall'altro ci sono circa 2,2 milioni di pazienti che invece hanno dovuto chiedere un prestito ad amici, familiari o finanziarie per poter accedere alla sanità privata. Chi si è rivolto a strutture private ha speso, in media 292 euro per ciascuna visita. Secondo l'analisi condotta da Facile.it e Prestiti.it su un campione di 125mila domande di ... Leggi su agi (Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Sono ben 3gliche, fra marzo e dicembre 2020, a causa di difficoltàsopraggiunte per la pandemia e il lockdowndovuto rinunciare a cure mediche, visite specialistiche o operazioni. Emerge dall'indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta. E se, da un lato, moltirinunciato a, dall'altro ci sono circa 2,2di pazienti che invecedovuto chiedere un prestito ad amici, familiari o finanziarie per poter accedere alla sanità privata. Chi si è rivolto a strutture private ha speso, in media 292 euro per ciascuna visita. Secondo l'analisi condotta da Facile.it e Prestiti.it su un campione di 125mila domande di ...

