Tragedia a Colleferro | 57enne trovato morto in casa | era deceduto da almeno 3 giorni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Macabra scoperta adove un uomo di 57 anni è statoin, in un appartamento di via Achille Grandi. Il, originario dello Sri Lanka, soffriva di diverse patologie. A lanciare l’allarme sono stati i suoi vicini diche, non vedendolo da diversi, si erano preoccupati per le sue condizioni di salute. Quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nel suo appartamento, però, l’uomo era ormai privo di vita. Ilsarebbeda circa 3. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118, i quali ritengono che il decesso sia stato causato da un malore improvviso. L’uomo non aveva parenti in Italia, alcuni di questi vivrebbero in Inghilterra, così ...