Tra i commissari per velocizzare le opere anche un dirigente del ministero dei Trasporti indagato per il crollo del Morandi (Di giovedì 21 gennaio 2021) È il nuovo commissario straordinario per la ristrutturazione della caserma di polizia “Ilardi” di Genova, nonché per altri interventi edilizi su commissariati e caserme di Torino. Incarico che discende – spiegano dal governo – da quello di provveditore interregionale alle opere pubbliche per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Ma Roberto Ferrazza, 66 anni, architetto, è anche uno dei 71 indagati per il crollo del ponte Morandi: la procura di Genova lo accusa di non aver segnalato lo stato di degrado del viadotto quando, nel febbraio 2018, diede il via ai lavori di “retrofitting” (rafforzamento) dei piloni previsti per l’autunno successivo, mai eseguiti perché ad agosto la struttura cedette causando 43 vittime. Nel documento consegnato ad Autostrade e al ministero dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) È il nuovoo straordinario per la ristrutturazione della caserma di polizia “Ilardi” di Genova, nonché per altri interventi edilizi suati e caserme di Torino. Incarico che discende – spiegano dal governo – da quello di provveditore interregionale allepubbliche per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Ma Roberto Ferrazza, 66 anni, architetto, èuno dei 71 indagati per ildel ponte: la procura di Genova lo accusa di non aver segnalato lo stato di degrado del viadotto quando, nel febbraio 2018, diede il via ai lavori di “retrofitting” (rafforzamento) dei piloni previsti per l’autunno successivo, mai eseguiti perché ad agosto la struttura cedette causando 43 vittime. Nel documento consegnato ad Autostrade e aldei ...

