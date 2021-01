Toyota C-HR - Aperti gli ordini per lallestimento GR Sport (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Toyota ha aperto gli ordini la C-HR in allestimento GR Sport, proposta in Italia con prezzi a partire da 37.600 euro. La Suv, come già anticipato, segue la Corolla e diventa il secondo modello della Casa giapponese offerto in questa variante ispirata alle Sportive marchiate Gazoo Racing. Prezzi. L'allestimento GR Sport è disponibile su entrambe le motorizzazioni ibride presenti a listino, la 1.8 da 122 CV e la 2.0 da 184 CV. Per la prima i prezzi partono, come anticipato, da 37.600 euro che, grazie all'Hybrid bonus della Toyota e agli incentivi statali, possono scendere fino a 31.600 euro in caso di rottamazione. Per la versione più potente, invece, si parte da 39.600 euro, che al netto di sconti della Casa e contributi statali arrivano fino a 32.600 euro. disponibile anche la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha aperto glila C-HR in allestimento GR, proposta in Italia con prezzi a partire da 37.600 euro. La Suv, come già anticipato, segue la Corolla e diventa il secondo modello della Casa giapponese offerto in questa variante ispirata alleive marchiate Gazoo Racing. Prezzi. L'allestimento GRè disponibile su entrambe le motorizzazioni ibride presenti a listino, la 1.8 da 122 CV e la 2.0 da 184 CV. Per la prima i prezzi partono, come anticipato, da 37.600 euro che, grazie all'Hybrid bonus dellae agli incentivi statali, possono scendere fino a 31.600 euro in caso di rottamazione. Per la versione più potente, invece, si parte da 39.600 euro, che al netto di sconti della Casa e contributi statali arrivano fino a 32.600 euro. disponibile anche la ...

La nuova variante della Suv si ispira allo stile delle sportive del marchio Gazoo Racing, con dettagli scuri e rivestimenti di pelle e Alcantara ...

