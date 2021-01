Toscana: incidenti stradali diminuiti del 34% nel 2020, causa lockdown (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sempre nel corso del 2020, sulle strade della Toscana sono state 95.778 le infrazioni contestate dagli agenti della polstrada; 1.528 le patenti ritirate, e 1.832 le carte di circolazione ritirate Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sempre nel corso del, sulle strade dellasono state 95.778 le infrazioni contestate dagli agenti della polstrada; 1.528 le patenti ritirate, e 1.832 le carte di circolazione ritirate

FirenzePost : Toscana: incidenti stradali diminuiti del 34% nel 2020, causa lockdown - raspa90 : RT @AnsaToscana: Sicurezza stradale, calo 34% sinistri in Toscana con lockdown. Nella regione scesi del 29% gli incidenti mortali #ANSA htt… - AnsaToscana : Sicurezza stradale, calo 34% sinistri in Toscana con lockdown. Nella regione scesi del 29% gli incidenti mortali… - AnsaToscana : Incidenti lavoro: operaio colpito da scarica elettrica,grave. Nel Pisano, 30enne non sarebbe in pericolo di vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana incidenti Toscana: incidenti stradali diminuiti del 34% nel 2020, causa lockdown Firenze Post Prezzi RC auto Italia vs Europa 2020: i Paesi dove si paga meno

L’ultimo report di Ania che riguarda anche i prezzi RC auto rivela quali sono i Paesi dove, dal confronto tra Italia e Europa, si paga meno ...

Incidenti sul lavoro, muore schiacciato da un tronco in Garfagnana

È morto schiacciato dal tronco di un albero poco dopo aver iniziato a lavorare, intorno alle 8,30 di questa mattina. Si chiamava Luigi Viviani l’ultima vittima sul lavoro in Toscana: aveva 47 anni e f ...

L’ultimo report di Ania che riguarda anche i prezzi RC auto rivela quali sono i Paesi dove, dal confronto tra Italia e Europa, si paga meno ...È morto schiacciato dal tronco di un albero poco dopo aver iniziato a lavorare, intorno alle 8,30 di questa mattina. Si chiamava Luigi Viviani l’ultima vittima sul lavoro in Toscana: aveva 47 anni e f ...