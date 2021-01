Toscana, Azzolina ringrazia Giani: “Ha messo la scuola al centro” (Di giovedì 21 gennaio 2021) FIRENZE – “Si può fare. Nel momento in cui vengono stanziati i soldi, nel momento in cui c’è la buona volontà da parte di tutte le istituzioni, perché la scuola ha una governance molto complessa, si fa squadra per un unico obiettivo che è quello dell’istruzione dei nostri studenti, il risultato si ottiene”. Lo afferma la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Strozzi Sacrati in merito al ritorno della didattica in presenza alle superiori in Toscana. Azzolina elogia il presidente della Regione, Eugenio Giani, per il proprio impegno su questo fronte: “Ringrazio il presidente Giani che ha messo la scuola al centro delle proprie scelte politiche rendendo onore alla Regione Toscana e a tutti gli studenti e alle studentesse che penso gliene possano essere grati”. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) FIRENZE – “Si può fare. Nel momento in cui vengono stanziati i soldi, nel momento in cui c’è la buona volontà da parte di tutte le istituzioni, perché la scuola ha una governance molto complessa, si fa squadra per un unico obiettivo che è quello dell’istruzione dei nostri studenti, il risultato si ottiene”. Lo afferma la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Strozzi Sacrati in merito al ritorno della didattica in presenza alle superiori in Toscana. Azzolina elogia il presidente della Regione, Eugenio Giani, per il proprio impegno su questo fronte: “Ringrazio il presidente Giani che ha messo la scuola al centro delle proprie scelte politiche rendendo onore alla Regione Toscana e a tutti gli studenti e alle studentesse che penso gliene possano essere grati”.

LetiziaFirenze : La scuola è sicura, Azzolina a Firenze plaude alla Toscana: “Si torni ovunque alla didattica in presenza” - Laura_Bennati : RT @toscanamedianew: Scuola sicura, la ministra Azzolina plaude alla Toscana - toscanamedianew : Scuola sicura, la ministra Azzolina plaude alla Toscana - Agenparl : AGENDA STAMPA Oggi la Ministra Lucia Azzolina in visita in una scuola in Toscana - - giorgi_otello : @matteosalvinimi Dimmi è peggio la azzolina oppure quelle che hai presentato te in Emilia Romagna e in Toscana -