Torneo preolimpico pallanuoto, Italia prima nel girone: domani i quarti di finale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Missione compiuta per il Setterosa , che nell'ultima partita del girone A del Torneo preolimpico di Trieste demolisce la Slovacchia per 26 - 4 e chiude in testa al proprio raggruppamento grazie alla ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Missione compiuta per il Setterosa , che nell'ultima partita delA deldi Trieste demolisce la Slovacchia per 26 - 4 e chiude in testa al proprio raggruppamento grazie alla ...

Da martedì Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Paesi Bassi e Francia si è aper ...

Quarto che sarà contro Israele o Kazakistan. L'appuntamento con la prima sfida a eliminazione diretta è già per domani - venerdì 22 gennaio - alle 18, con diretta tv su Rai Sport + HD, al canale 57 ...

