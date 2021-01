Tornano i migranti nella ex conigliera, Altrabenevento: “Com’è possibile?” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorna d’attualità la questione ‘conigliera’, struttura beneventana che da qualche giorno è tornata a ospitare alcuni migranti. A intervenire è l’associazione Altrabenevento con una nota a firma del presidente Sandra Sandrucci. Che crive: “Il settore Servizi Sociali del Comune di Benevento ha affidato al Consorzio Matrix costituito da una società di Gragnano (Napoli) e due di Vasto (Pescara), il servizio SPRAR di Benevento per 15 migranti minori non accompagnati, per gli anni 2021 e 2022, al costo di 780 mila euro. Dal 15 gennaio i giovanissimi migranti da diversi anni ospitati in alcuni appartamenti di Benevento a cura della cooperativa La Solidarietà di Angelo Moretti, sono stati trasferiti nella struttura di contrada San Chirico, nota come ex ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorna d’attualità la questione ‘’, struttura beneventana che da qualche giorno è tornata a ospitare alcuni. A intervenire è l’associazionecon una nota a firma del presidente Sandra Sandrucci. Che crive: “Il settore Servizi Sociali del Comune di Benevento ha affidato al Consorzio Matrix costituito da una società di Gragnano (Napoli) e due di Vasto (Pescara), il servizio SPRAR di Benevento per 15minori non accompagnati, per gli anni 2021 e 2022, al costo di 780 mila euro. Dal 15 gennaio i giovanissimida diversi anni ospitati in alcuni appartamenti di Benevento a cura della cooperativa La Solidarietà di Angelo Moretti, sono stati trasferitistruttura di contrada San Chirico, nota come ex ...

Le nostre comunità sono attraversate da fratture profonde, che si stanno allargando sempre di più, e da fragilità sempre più allarmanti. Parallelamente esiste e resiste l'opera instancabile di chi non ...

