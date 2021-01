"Torna a Roma". Forza Italia supplica il Cav, voci (pazzesche) sulla valanga: quanti stanno per tradire al Senato (Di giovedì 21 gennaio 2021) voci fuori controllo su Forza Italia dopo lo strappo alla Camera di Renata Polverini e quello, ancor più pesante, al Senato di Maria Rosaria Rossi. Dopo quanto accaduto, gli azzurri di alto rango avrebbero chiesto a Silvio Berlusconi di Tornare a Roma: "Senza la tua presenza non riusciamo a serrare i ranghi". Il Cavaliere, infatti, dal 15 gennaio afferma di essere pronto a Tornare in Italia, nella Capitale, ma a farlo desistere sarebbero i figli, rivela Il Messaggero. Ma soprattutto, il quotidiano capitolino fa sapere che ci sarebbero altri forzisti pronti a cambiare casacca. In particolare, potrebbe avvenire se il progetto di Giuseppe Conte in Parlamento dovesse decollare: a quel punto, la prospettiva di una lista del premier alle prossime elezioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021)fuori controllo sudopo lo strappo alla Camera di Renata Polverini e quello, ancor più pesante, aldi Maria Rosaria Rossi. Dopo quanto accaduto, gli azzurri di alto rango avrebbero chiesto a Silvio Berlusconi dire a: "Senza la tua presenza non riusciamo a serrare i ranghi". Il Cavaliere, infatti, dal 15 gennaio afferma di essere pronto are in, nella Capitale, ma a farlo desistere sarebbero i figli, rivela Il Messaggero. Ma soprattutto, il quotidiano capitolino fa sapere che ci sarebbero altri forzisti pronti a cambiare casacca. In particolare, potrebbe avvenire se il progetto di Giuseppe Conte in Parlamento dovesse decollare: a quel punto, la prospettiva di una lista del premier alle prossime elezioni ...

Roma, 21 gen. (Labitalia) - Considerata la situazione pandemica che si protrae nel tempo con livelli di contagio purtroppo preoccupanti e in seguito ...

Il ministro Bonafede torna a Catanzaro per l’inaugurazione dell’anno giudiziario

Il Guardasigilli tornerà nell'aula bunker di Lamezia il prossimo 30 gennaio dopo aver recentemente presenziato all'inaugurazione ...

Roma, 21 gen. (Labitalia) - Considerata la situazione pandemica che si protrae nel tempo con livelli di contagio purtroppo preoccupanti e in seguito ...

Il Guardasigilli tornerà nell'aula bunker di Lamezia il prossimo 30 gennaio dopo aver recentemente presenziato all'inaugurazione ...