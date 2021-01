Torino, Nicola si presenta: “Sfida speciale, determinate la concentrazione. Belotti e il mercato? Ho la mia idea” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono un po' rauco e mi scuso per la voce, ho già iniziato ad usarla. E' una Sfida speciale, ci tengo perché la storia del Toro è blasonata e deve rappresentare una costante. Voglio iniziare da subito senza perdere tempo in parole, ma agire sulle priorità: dobbiamo avere un cambio di rotta. Grande rispetto per Giampaolo, lo salutoQueste le prime parole del nuovo tecnico del Torino, Davide Nicola, nel giorno della presentazione alla stampa, dopo i primi giorni di allenamenti al Filadelfia. Il nuovo allenatore del "Toro", subentrato al suo predecessore, Marco Giampaolo, ha colto l'occasione di parlare della Sfida d'esordio contro il Benevento, in programma domani (venerdì 22 gennaio) al "Vigorito", alle ore 20.45. Di seguito le parole del neo tecnico granata.IL NUOVO ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono un po' rauco e mi scuso per la voce, ho già iniziato ad usarla. E' una, ci tengo perché la storia del Toro è blasonata e deve rapre una costante. Voglio iniziare da subito senza perdere tempo in parole, ma agire sulle priorità: dobbiamo avere un cambio di rotta. Grande rispetto per Giampaolo, lo salutoQueste le prime parole del nuovo tecnico del, Davide, nel giorno dellazione alla stampa, dopo i primi giorni di allenamenti al Filadelfia. Il nuovo allenatore del "Toro", subentrato al suo predecessore, Marco Giampaolo, ha colto l'occasione di parlare dellad'esordio contro il Benevento, in programma domani (venerdì 22 gennaio) al "Vigorito", alle ore 20.45. Di seguito le parole del neo tecnico granata.IL NUOVO ...

