Torino | Cairo | «Ero legato a Giampaolo ma ho scelto Nicola per questo»

Urbano Cairo, presidente del Torino, accoglie Davide Nicola: ecco le sue parole sul nuovo tecnico che sostituisce Giampaolo Urbano Cairo accoglie Davide Nicola. Ecco le parole del presidente del Torino. Nicola – «Mi ricordo di Nicola da giocatore, era uno dei capitani in quel gruppo che ci portò alla promozione. Mi fa effetto essere qui a presentarlo come allenatore. Non è una bella giornata perchè quando presenti un nuovo allenatore vuol dire che ne hai esonerato uno. Mi dispiace per Giampaolo, a lui ero legato, avrei voluto iniziasse un ciclo qui con noi, così non è stato e gli auguro in bocca al lupo per il futuro. Presentiamo ora Davide, con lui c'è stato un ottimo rapporto in quell'anno, poi il ...

