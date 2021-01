Tomori, la voglia di Milan e il riscatto a 25 milioni voluto da Abramovic (Di giovedì 21 gennaio 2021) Frank Lampard viene considerato da Roman Abramovic quasi come un altro pezzo della sua famiglia, ma il tecnico è cosciente che nel calcio dei petrolieri e dell'alta finanza non bastano l'affetto e la ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Frank Lampard viene considerato da Romanquasi come un altro pezzo della sua famiglia, ma il tecnico è cosciente che nel calcio dei petrolieri e dell'alta finanza non bastano l'affetto e la ...

sportli26181512 : Tomori, la voglia di Milan e il riscatto a 25 milioni voluto da Abramovic: Il difensore, 23 anni, non ha spazio nel… - Anti_antilazio : @f_patania È facile, è facile. Basta avere la voglia, quella che manca al vacanziero di Valona. PS al Milan incredi… - AmaroSobri : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Corsa contro il tempo per avere Tomori contro l'Atalanta. Firpo non ha tanta voglia di trasferirsi' https://t.… - yointazz : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Corsa contro il tempo per avere Tomori contro l'Atalanta. Firpo non ha tanta voglia di trasferirsi' https://t.… - chrisbennett33 : RT @MilanNewsit: Di Marzio: 'Corsa contro il tempo per avere Tomori contro l'Atalanta. Firpo non ha tanta voglia di trasferirsi' https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomori voglia Tomori, la voglia di Milan e il riscatto a 25 milioni voluto da Abramovic Corriere dello Sport Milan-Chelsea, affare fatto: Tomori ai dettagli!

Ormai ai dettagli l'operazione Fikayo Tomori tra Milan e Chelsea: i rossoneri lo vogliono per la sfida all'Atalanta.

Milan-Tomori, tutto fatto: affare ai dettagli. Frenata per Firpo

Un campionato e un sogno scudetto da portare avanti. Dopo Meité e Mandzukic, il Milan ha praticamente chiuso anche per Tomori del Chelsea (QUI i dettagli ...

Ormai ai dettagli l'operazione Fikayo Tomori tra Milan e Chelsea: i rossoneri lo vogliono per la sfida all'Atalanta.Un campionato e un sogno scudetto da portare avanti. Dopo Meité e Mandzukic, il Milan ha praticamente chiuso anche per Tomori del Chelsea (QUI i dettagli ...