Tommaso Zorzi e Stefania Orlando Approderanno all'Isola dei Famosi? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Due tra i più amati concorrenti del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, potrebbero essere stati scelti come opinionisti per la prossima edizione dell'Isola dei Famosi 2021! Ma vediamo insieme i dettagli. In queste ore, sta circolando un piccolo – se così si può dire – rumor, riguardante il prossimo inizio dell'Isola dei Famosi 2021, che vedrà al timone la simpaticissima Ilary Blasi. In particolare, si vocifera, che a fare compagnia in studio alla bionda conduttrice, ci saranno due personaggi niente male e molto graditi al pubblico: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. In molti infatti, vorrebbero l'amata coppia di amici nelle vesti di opinionisti nel reality più selvaggio d'Italia. In effetti, i due ...

