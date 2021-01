Tokyo 2021, Thomas Bach chiarisce: “Non c’è piano B, i Giochi si terranno” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono considerazioni rassicuranti quelle del presidente del CIO Thomas Bach in merito alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’emergenza sanitaria ha provocato e sta provocando non pochi disagi e in Giappone si vive con tanta preoccupazione questa criticità. Lo stato di emergenza stabilito dal Governo nipponico in undici prefetture del Paese fino al 7 febbraio alimenta dubbi sull’effettiva disputa dei Giochi. In un intervento a ‘Kyodo News’, a due giorni dal “- sei mesi” alla cerimonia inaugurale, Bach ha voluto fugare i dubbi circa la sua posizione e quella del Comitato che rappresenta: “Al momento non c’è ragione per credere che i Giochi non si apriranno il prossimo 23 luglio nello stadio Olimpico di Tokyo. Per questo, non c’è alcun piano B e ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono considerazioni rassicuranti quelle del presidente del CIOin merito alle Olimpiadi di. L’emergenza sanitaria ha provocato e sta provocando non pochi disagi e in Giappone si vive con tanta preoccupazione questa criticità. Lo stato di emergenza stabilito dal Governo nipponico in undici prefetture del Paese fino al 7 febbraio alimenta dubbi sull’effettiva disputa dei. In un intervento a ‘Kyodo News’, a due giorni dal “- sei mesi” alla cerimonia inaugurale,ha voluto fugare i dubbi circa la sua posizione e quella del Comitato che rappresenta: “Al momento non c’è ragione per credere che inon si apriranno il prossimo 23 luglio nello stadio Olimpico di. Per questo, non c’è alcunB e ...

