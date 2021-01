Tiziano Ferro su Joe Biden e Kamala Harris | “Hanno pulito l’aria dalle nubi tossiche dell’odio e della rabbia”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Le parole disu Joein una storia su Instagram. L’artista si dice felice del cambio di direzione dell’America, sua terra adottiva, e condivide un pensiero nel giornocerimonia d’insediamento. L’ Inauguration Day si è tenuto ieri, 20 gennaio, come da tradizione. Joeè ufficialmente il nuovo Presidente degli Stati Uniti D’America e al suo fianco ci sarà, sua vice. Tra i tanti personaggi famosi entusiasti dell’insediamento di, anche il cantautore di Latina che da subito si è mostrato felice di poter dire addio a Donald Trump. Non è la prima volta cheappare sui social per commentare le scelte degli ...